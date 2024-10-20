Блогер «помочилась в тазик на шарж носатого еврея» и попала под внимание Мизулиной

Мизулина: блогер «Голубка» «помочилась в тазик на шарж носатого еврея»

Треш-блогер Вера Егоренкова с псевдонимом Голубка помочилась «в тазик на шарж носатого еврея». Этот инцидент попал под внимание главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной, опубликовавшей пост в Telegram.

По ее информации, Егоренкова родом из Орла. Во время прямых эфиров женщина выполняет разные задания за донаты. «Например, за 1,5 тысячи рублей она может крикнуть "нет войне". "Помочиться в тазик на шарж носатого еврея" стоит дороже — уже 3 тысячи рублей», — сообщает Мизулина.

Помимо этого, Голубка распространяет порнографические материалы, разжигает межнациональную рознь, оскорбляет евреев и глумится над памятником Родина-мать, отметила глава ЛБИ. Она также заявила со ссылкой на подписчиков, что треш-блогеру помогает модератор из Киева. Мизулина попросила МВД провести проверку.

В феврале глава ЛБИ рассказала об угрозах треш-стримера из Ярославля Аслана. Мизулина посоветовала ему помыть посуду и прибраться, а не угрожать ей.