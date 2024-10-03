Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:28, 3 октября 2024Интернет и СМИ

Мизулина высказалась о квадроберах

Мизулина выступила против уголовной ответственности для родителей квадроберов

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина выступила против уголовной ответственности для родителей детей-квадроберов. Слова общественного деятеля передает Ura.ru.

«Считаю, что изъятие ребенка из семьи и тем более уголовная ответственность — это очень крайние и радикальные меры, к которым надо подходить осторожно, тогда, когда все остальное было испробовано», — высказалась она на встрече с молодежью в Челябинске.

Мизулина также назвала предложение наказывать родителей детей-квадроберов репрессивными мерами, отметив, что негативно относится к таким инициативам.

Материалы по теме:
Квадробика — спорт или нет? Что это за тренд, зачем подростки бегают на четвереньках и опасно ли это
Квадробика — спорт или нет?Что это за тренд, зачем подростки бегают на четвереньках и опасно ли это
5 июля 2024
Человек — снаружи, волк — в душе: кто такие териантропы и почему люди стали считать себя животными
Человек — снаружи, волк — в душе:кто такие териантропы и почему люди стали считать себя животными
12 июля 2024

Ранее об общественном резонансе вокруг фанатов квадробики высказалась главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она призвала сосредоточиться на более важных вопросах.

Перед этим стало известно, что депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ввести для родителей детей-квадроберов административную либо уголовную ответственность. Он счел, что существование квадробинга не соотносится с семейными и традиционными ценностями России. Сенатор Алексей Пушков поддержал инициативу, однако в Госдуме мнения по поводу предложения разошлись.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о попытке ВСУ атаковать Курскую АЭС авиабомбой НАТО

      Первого фигуранта дела криптобиржи Cryptex отправили под домашний арест

      Гашека призвали вернуть заработанные в России деньги

      Большой театр начнет продавать билеты по паспорту

      Раскрыты неожиданные предпочтения разных поколений россиян при просмотре видео

      Образ Собчак с сумкой за полмиллиона рублей высмеяли в сети фразой «купите хороший вкус»

      Полиция Хельсинки начала проверку в посольстве России

      В Москве задержали экс-преподавательницу по вокалу за совращение учениц

      ФСИН сообщила об отсутствии пострадавших при пожаре в ИК-10 Екатеринбурга

      Губернатор заявил о взрывах в Курчатове после сообщений о попытке ВСУ атаковать АЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше