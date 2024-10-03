Мизулина высказалась о квадроберах

Мизулина выступила против уголовной ответственности для родителей квадроберов

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина выступила против уголовной ответственности для родителей детей-квадроберов. Слова общественного деятеля передает Ura.ru.

«Считаю, что изъятие ребенка из семьи и тем более уголовная ответственность — это очень крайние и радикальные меры, к которым надо подходить осторожно, тогда, когда все остальное было испробовано», — высказалась она на встрече с молодежью в Челябинске.

Мизулина также назвала предложение наказывать родителей детей-квадроберов репрессивными мерами, отметив, что негативно относится к таким инициативам.

Ранее об общественном резонансе вокруг фанатов квадробики высказалась главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она призвала сосредоточиться на более важных вопросах.

Перед этим стало известно, что депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ввести для родителей детей-квадроберов административную либо уголовную ответственность. Он счел, что существование квадробинга не соотносится с семейными и традиционными ценностями России. Сенатор Алексей Пушков поддержал инициативу, однако в Госдуме мнения по поводу предложения разошлись.