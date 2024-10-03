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14:35, 3 октября 2024Россия

В Госдуме разошлись во мнении относительно наказания для родителей квадроберов

Депутат Госдумы Буцкая выступила против наказания родителей квадроберов

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая не согласилась с идеей наказывать родителей, которые поощряют детей-квадроберов. Ее слова приводит РБК.

Мнения в нижней палате парламента относительно этого вопроса разошлись, так как ранее депутат Сергей Колунов направил в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка предложение ввести для родителей детей-квадроберов ответственность, в том числе уголовное и административное наказание.

Буцкая, комментируя инициативу, отметила, что поиски методов борьбы с квадроберами уже ведутся, однако речь в этом вопросе не идет о наказании родителей. По ее мнению, нужно пытаться решить эту проблему с точки зрения ограничения доступа к информации.

«Потому что штраф в 500 рублей, даже если мы его повысим до 5 тысяч рублей, для семей в сложной жизненной ситуации, которые получают государственные пособия, — это точно будет минус еда в холодильнике, а поменяется ли что-то в мировоззрении родителей — еще вопрос», — сказала депутат.

По ее мнению, любой случай неадекватного поведения родителей, когда они, например, ведут ребенка на поводке, требует отдельного изучения, в том числе со стороны правоохранительных органов. Важно найти источник появления подобных роликов в интернете, уверена Буцкая.

С предложением Колунова между тем согласились в Совете Федерации. Сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности. Квадробика сказывается на состоянии всего общества, уверен он.

Квадробика  — это увлечение, при котором люди (преимущественно — дети и подростки) передвигаются на четырех конечностях и имитируют движения животных. Название феномену возникло из сочетания слов «квадро» («четыре») и «аэробика». Во время занятия квадробикой люди используют маски и накладные хвосты. Движение зародилось в Японии, но как субкультура получила развитие в США.

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      Анастасия Шейкина
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