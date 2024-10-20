Популярный рэпер поддержал Харрис

Рэпер Usher выразил поддержку Харрис на митинге в Атланте

Популярный американский рэпер Usher поддержал кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис. Его слова приводит CNN.

Исполнитель озвучил свою политическую позицию во время выступления на предвыборном митинге в Атланте. Он отметил, что Харрис «борется за права каждого, за свободу, неважно, откуда вы». «У нее есть видение, которое охватывает всех», — заявил рэпер.

Он обратился к зрителям, напомнив, что от выбора в ближайшие 17 дней зависит судьба всех американцев.

Ранее поддержку Харрис выразила американская певица Тейлор Свифт. Она сообщила, что намерена голосовать за нее на предстоящих президентских выборах. По словам артистки, Харрис — сильный, прирожденный лидер.