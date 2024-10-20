Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
05:53, 20 октября 2024Культура

Популярный рэпер поддержал Харрис

Рэпер Usher выразил поддержку Харрис на митинге в Атланте

Фото: Dustin Chambers / Reuters

Популярный американский рэпер Usher поддержал кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис. Его слова приводит CNN.

Исполнитель озвучил свою политическую позицию во время выступления на предвыборном митинге в Атланте. Он отметил, что Харрис «борется за права каждого, за свободу, неважно, откуда вы». «У нее есть видение, которое охватывает всех», — заявил рэпер.

Он обратился к зрителям, напомнив, что от выбора в ближайшие 17 дней зависит судьба всех американцев.

Ранее поддержку Харрис выразила американская певица Тейлор Свифт. Она сообщила, что намерена голосовать за нее на предстоящих президентских выборах. По словам артистки, Харрис — сильный, прирожденный лидер.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Слова были реально сенсационные». Киселев раскрыл детали встречи Путина с главами ведущих СМИ стран БРИКС

      Маск высмеял требования властей США к SpaceX

      Популярный рэпер поддержал Харрис

      В Британии заявили о захвате власти в ЕС

      Трамп назвал угрозу для демократии в США

      Трамп «уволил» Харрис на своем митинге

      На Западе рассказали о давлении союзников на Зеленского

      МИД КНДР осудил США за санкции и «хулиганство»

      В российском регионе произошел пожар в доме с тремя детьми

      Балицкий раскрыл будущее солдат ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше