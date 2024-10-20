Пожар в сталинской высотке в центре Москвы потушили

МЧС России: пожар в сталинской высотке в центре Москвы ликвидирован

Пожар, произошедший в сталинской высотке в центре Москвы, ликвидирован. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в тушении пожара участвовали 38 человек личного состава и 11 единиц техники. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, добавили в ведомстве.

Пожар начался вечером 20 октября в сталинской высотке на Садово-Спасской улице в Москве. На десятиэтажной части здания огонь охватил кровельную обрешетку.

Позднее появилось видео пожара. На кадрах видно открытое горение крыши.