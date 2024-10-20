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20:41, 20 октября 2024Россия

В сталинской высотке в центре Москвы произошел пожар

В сталинской высотке в центре Москвы начался пожар

Фото: Bocharov Denis / news.ru / Globallookpress.com

В сталинской высотке на Садово-Спасской улице в Москве начался пожар. Об этом сообщил источник РЕН ТВ, также указавший, что возгорание произошло на крыше.

В то же время Mash отмечал, что на десятиэтажной части здания огонь охватил кровельную обрешетку. На место прибыли пожарные, которые смогли справиться с огнем.

SHOT со ссылкой на очевидцев писал, что изначально был виден открытый огонь. Вокруг дома сейчас сильный запах гари, много машин скорой помощи и пожарных бригад.

В настоящий момент часть исторического здания, расположенного в районе метро «Красные ворота», находится на ремонте. О причинах произошедшего пока не сообщается, информации о пострадавших также нет.

Ранее в реабилитационном центре в Тюмени произошел пожар, из здания вывели 77 человек. При возгорании в центре социальной адаптации и ресоциализации пострадали шесть человек. В ликвидации пожара на площади 25 «квадратов» участие принимали 42 специалиста и 12 единиц техники МЧС России.

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      Варвара Кошечкина
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