В России загорелся реабилитационный центр

В Тюмени при пожаре в реабилитационном центре пострадали шесть человек

В реабилитационном центре в Тюмени произошел пожар, вследствие которого эвакуировали 77 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Отмечается, что при возгорании в центре социальной адаптации и ресоциализации шесть человек пострадали. Их госпитализировали.

«На Коммунистической улице загорелось двухэтажное здание центра. Густой дым заполнил комнаты и коридоры. Сотрудники МЧС России эвакуировали 77 человек, шесть из них госпитализированы. Для обогрева людей привлекались два автобуса и подвижный пункт», — говорится в сообщении.

Уточняется, что к тушению пожара на площади 25 «квадратов» привлекли 42 специалиста и 12 единиц техники МЧС России.

Ранее в октябре в Кирсанове потушили пожар, возникший из-за взрыва газа в жилом доме. Спасатели вели работы в пятиэтажном здании.