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09:37, 19 октября 2024Россия

В Кирсанове потушили пожар из-за взрыва газа в жилом доме

В Кирсанове потушили пожар из-за взрыва бытового газа в жилом пятиэтажном доме

Фото: Telegram-канал МЧС России

В Кирсанове потушили пожар в жилом пятиэтажном доме, где взорвался бытовой газ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Уточняется, что спасатели продолжают проливку и разборку конструкций. В то же время с жильцами здания работают психологи МЧС России. «Подготовлен пункт временного размещения на 60 человек», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, два человека не выжили. Пожар распространился на площади 150 квадратных метров. К его ликвидации были привлечены 34 человека и 18 единиц техники.

Ранее в октябре в жилом доме в Уфе также произошел взрыв бытового газа. Жительница здания рассказала, что хозяин квартиры, где произошел источник взрыва, является «очень неблагополучным» человеком. В результате произошедшего госпитализировали 66-летнего мужчину с ожогами и 31-летнюю женщину с осколочным ранением.

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      Екатерина Ештокина
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