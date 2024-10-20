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20:35, 20 октября 2024Мир

Путин встретился с президентом ОАЭ и оценил обстановку на Ближнем Востоке

Путин президенту ОАЭ Аль Нахайяну: на Ближнем Востоке сложная обстановка

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

На Ближнем Востоке сохраняется сложная геополитическая обстановка, заявил президент России Владимир Путин своему коллеге из ОАЭ Мухаммеду бен Заид Аль Нахайяну. Его цитирует РИА Новости.

«В том числе поговорим, конечно, о ситуации на Ближнем Востоке. Ситуация очень сложная», — сказал российский лидер.

Ранее Аль Нахайян во время своего официального визита в Москву прокатился по российской столице на черном автомобиле премиальной марки Aurus («Аурус») с мотоэскортом. Планируется, что Владимир Путин и Аль Нахайян поужинают в Ново-Огарево и в неформальной обстановке обсудят текущие вопросы и международную повестку.

Президент ОАЭ примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.

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      Глеб Бажуткин
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