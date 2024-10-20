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19:20, 20 октября 2024Мир

Президент ОАЭ прокатился по Москве на «Аурусе»

Президент ОАЭ Аль Нахайян прокатился по Москве на «Аурусе» с мотоэскортом

Кадр: РИА Новости

Президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян во время своего официального визита в Москву прокатился по российской столице на черном автомобиле премиальной марки Aurus («Аурус») с мотоэскортом. Об этом сообщает РИА Новости.

«В воскресенье президент России Владимир Путин и Аль Нахайян поужинают в Ново-Огарево и в неформальной обстановке обсудят текущие вопросы», — передает корреспондент агентства.

Президент ОАЭ примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. На переговорах с Путиным, как отмечалось, будут рассмотрены состояние и перспективы развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, вопросы международной повестки.

Ранее президент России подарил главе КНДР Ким Чен Ыну два «Ауруса». В тот день оба лидера управляли автомобилем по очереди. Северокорейский лидер высоко оценил характеристики автомобиля премиальной российской марки.

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      Виктория Кондратьева
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