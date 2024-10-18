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12:28, 18 октября 2024Мир

Стала известна дата визита президента ОАЭ в Россию

Кремль: президент ОАЭ прибудет в Россию 21 октября с официальным визитом
Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нвхайян

Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нвхайян. Фото: Abdulla Al Bedwawi / UAE Presidential Court / Reuters

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибудет в Россию 21 октября с официальным визитом. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте Кремля.

Уточняется, что президент ОАЭ примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. Кроме того, у главы арабской страны состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«На переговорах с Президентом России Владимиром Путиным будут рассмотрены состояние и перспективы развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в регионе Ближнего Востока и Северной Африки», — говорится в сообщении.

Ранее ОАЭ обвинили суданскую армию в причастности к авиаудару по резиденции главы дипмиссии ОАЭ в Хартуме. МИД ОАЭ пообещал направить ноту протеста Лиге арабских государств, ООН и Африканскому союзу в связи с этим нападением суданских вооруженных сил.

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      Виктория Кондратьева
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