ОАЭ обвинили Судан в нанесении удара по резиденции главы дипмиссии в Хартуме

МИД ОАЭ: самолет Судана ударил по резиденции главы дипмиссии в Хартуме

Объединенные Арабские Эмираты обвинили суданскую армию в причастности к авиаудару по резиденции главы дипмиссии ОАЭ в Хартуме в свете конфликта между двумя странами из-за поддержки повстанцев из «Сил быстрого реагирования». Об этом сообщает агентство WAM.

Также МИД указал, что направит ноту протеста Лиге арабских государств, ООН и Африканскому союзу в связи с этим нападением суданских вооруженных сил.

Бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией в Судане начались весной. 15 апреля в международном аэропорту Хартума во время столкновения был уничтожен самолет Организации Объединенных Наций.