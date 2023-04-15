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18:01, 15 апреля 2023Мир

Самолет ООН уничтожили во время боев в аэропорту Хартума в Судане

Самолет ООН уничтожили в Хартуме во время столкновения армии и Сил быстрого реагирования

Фото: Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters

В международном аэропорту Хартума во время столкновения между армией и Силами быстрого реагирования (СБР) был уничтожен самолет Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала Al Arabyia.

Какая именно сторона была причастна к разрушению самолета, пока неизвестно.

15 апреля в Судане вспыхнули столкновения между армией и СБР. Силы быстрого реагирования обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в Хартуме с применением всех видов оружия.

На фоне столкновений международный аэропорт Хартума прекратил принимать рейсы. Ряд самолетов были возвращены в страны, из которых вылетели.

Позже СБР заявили о взятии под контроль аэропорта Хартума и воздушной базы в Мерове, однако представители суданской армии это опровергли.

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Елизавета Новикова
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