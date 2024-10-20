Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:28, 20 октября 2024Мир

Рекордное число французов оказались недовольны Макроном

Journal du Dimanche: 78 процентов французов не одобряют президента Макрона

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Опрос, проведенный компанией Ifop, показал, что рекордное число жителей Франции оказались недовольны президентом страны Эммануэлем Макроном. Его результаты опубликовало издание Journal du Dimanche.

Согласно результатам опроса, 78 процентов французов не одобряют политику Макрона — его рейтинг среди населения никогда не был столь низким. Глава компании Ifop Фредерик Даби отметил, что рейтинг президента с мая понизился на целых девять пунктов, это свидетельствует о том, что доверие к нему граждан падает довольно стремительно.

Однако недовольны французы не только главой страны, но и работой премьер-министра Мишеля Барнье. Его рейтинг тоже продолжает снижаться. Однако его одобряют пока 60 процентов опрошенных.

Материалы по теме:
Либеральный тупик. Как борьба за всеобщее равенство и мир без границ разрушила веру Европы и США в демократию
Либеральный тупик.Как борьба за всеобщее равенство и мир без границ разрушила веру Европы и США в демократию
23 ноября 2022
«Не спишь? Наберу?» Макрон теряет шансы победить на президентских выборах. Кто теперь будет звонить Путину из Парижа?
«Не спишь? Наберу?»Макрон теряет шансы победить на президентских выборах. Кто теперь будет звонить Путину из Парижа?
10 апреля 2022
Макрон теряет популярность из-за пандемии и политики. Кто может стать новым президентом Франции?
Макрон теряет популярность из-за пандемии и политики.Кто может стать новым президентом Франции?
7 февраля 2022

В опросе, проводившемся с 9 по 17 октября онлайн и по телефону, приняли участие более двух тысяч французов возрастом 18 лет и старше, погрешность результатов составляет 1-1,4 процентных пункта.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал Макрона за помощь Украине. Он заявил, что финансовые средства Франции и Евросоюза идут на похищения украинских мужчин и отправку на верную гибель на фронте.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      Пять человек погибли в ДТП с грузовиком и Lada Priora под Москвой. Изувеченное отечественное авто сняли на видео

      Вучич и Путин поговорили по телефону впервые за два с половиной года

      Российский посол высказался о результатах президентских выборов в США в ноябре

      Россия захотела связаться со Скрипалями

      Сальдо заявил о просчете Зеленского с «планом победы»

      Раскрыты потери ВСУ в Курской области

      На Украине приостановили бронирование от мобилизации

      Подросток избил российского школьника за отказ танцевать лезгинку и попал на видео

      Губернатор Курской области рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ на регион

      Пленный боец ВСУ рассказал об убийстве попавших в плен россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше