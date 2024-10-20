Journal du Dimanche: 78 процентов французов не одобряют президента Макрона

Опрос, проведенный компанией Ifop, показал, что рекордное число жителей Франции оказались недовольны президентом страны Эммануэлем Макроном. Его результаты опубликовало издание Journal du Dimanche.

Согласно результатам опроса, 78 процентов французов не одобряют политику Макрона — его рейтинг среди населения никогда не был столь низким. Глава компании Ifop Фредерик Даби отметил, что рейтинг президента с мая понизился на целых девять пунктов, это свидетельствует о том, что доверие к нему граждан падает довольно стремительно.

Однако недовольны французы не только главой страны, но и работой премьер-министра Мишеля Барнье. Его рейтинг тоже продолжает снижаться. Однако его одобряют пока 60 процентов опрошенных.

В опросе, проводившемся с 9 по 17 октября онлайн и по телефону, приняли участие более двух тысяч французов возрастом 18 лет и старше, погрешность результатов составляет 1-1,4 процентных пункта.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал Макрона за помощь Украине. Он заявил, что финансовые средства Франции и Евросоюза идут на похищения украинских мужчин и отправку на верную гибель на фронте.