Россиянам рассказали об индексации пенсий один раз вместо двух

Эксперт Арский: индексация пенсий на 7,3 % в январе может разогнать инфляцию

Индексация пенсии на 7,3 процента в январе позволит пенсионерам получать более крупные выплаты с начала года, однако может разогнать инфляцию. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Александр Арский.

Эксперт отметил, что пенсии и социальные пособия индексируются на размер официальной инфляции на протяжении последних лет. Новый год также требует подобной практики, поскольку продовольственные товары с начала 2024 года подорожали на шесть процентов, а лекарства по отдельным группам и коммунальные платежи — на 20 процентов.

Однако в 2025 году российским пенсионерам проиндексируют пенсию один раз вместо двух. Ранее предполагалось, что это произойдет в феврале и апреле, однако в проекте федерального бюджета, внесенного на рассмотрение в Госдуму, значится иное.

Арский объяснил, что то, что у населения окажется больше денег, заставит торговлю повысить цены и на продукты питания, и на медикаменты. Это в свою очередь и подстегнет инфляцию в стране. «При низкой социальной ответственности розничной торговли и сетей, обусловленной мораторием на проверки бизнеса, "заработать на моменте постараются все"», — подытожил доцент.

Ранее экономист Александр Разуваев отметил, что продуктовая инфляция в России достигла 20-25 процентов и продолжит увеличиваться. По его оценкам, это может привести к росту цен на продукты для новогоднего стола минимум на 15 процентов.