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18:39, 20 октября 2024Путешествия

Россиянин описал фестиваль в Германии фразой «дocтyпныe девушки, пиво и немцы»

Фото: Michael Dalder / Reuters

Российский тревел-блогер побывал на фестивале Октоберфест в Германии и описал его фразой «дocтyпныe девушки, пиво и немцы». Своей историей он поделился в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что многие гостьи фестиваля были в традиционных немецких платьях, которые смотрелись очень колоритно. По его словам, после нескольких кружек пива девушки становились очень общительными и доступными для знакомства. Он добавил, что на Октоберфесте можно было встретить не только немок, но и англичанок, итальянок и американок.

«В вопросах распития "пенного напитка" англичанки давали фору не только немкам, но и некоторым немцам. Ну вот серьезно, у меня в голове не укладывается, как хрупкая девушка может осушить литровую кружку? А потом еще одну — и после этого еще и устраивать танцы на столе», — задался вопросом путешественник.

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Блогер также написал, что после распития пива некоторые из девушек «в приподнятом настроении» шли на аттракцион «Чертово колесо», участникам которого надо удержаться на вращающейся платформе. Другие гостьи фестиваля с удовольствием стреляли из лука, катались на гужевых повозках и даже верхом на лошадях.

«Как они умудрялись попадать в цель и не падать с седла — для меня до сих пор загадка», — с недоумением заметил автор.

Ранее этот же тревел-блогер перечислил наиболее раздражающие его привычки жителей Германии. В частности, он отметил, что немцы очень жесткие, прямолинейные и любят высказывать свое мнение в лицо.

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      Алина Черненко
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