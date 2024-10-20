Российский военный увернулся от восьми дронов ВСУ и попал на видео

Боец ВС России увернулся от восьми дронов ВСУ за 20 минут

Российский военный подвергся атаке восьми дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) за 20 минут и выжил. Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал военный блогер Кирилл Федоров.

На видео запечатлено, как боец добирается до пункта назначения через линию фронта, уворачиваясь от ударов. «Боец жив, в рубашке парень родился», — прокомментировал Федоров.

Ранее попавший под обстрел в зоне СВО российский боец выжил благодаря одному подарку жены — кукле-подорожнице. Запутавшись в ней, осколок изменил траекторию, что спасло солдату жизнь.