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10:57, 20 октября 2024Бывший СССР

Сальдо назвал заявления Киева о ядерном оружии средством для шантажа Запада

Сальдо: заявления Киева о ядерном оружии — средство для шантажа Запада

Фото: Shutterstock / Fotodom

Заявление Киева о создании ядерного оружия не стоит воспринимать серьезно, это лишь средство для отчаянного шантажа Запада. Таким мнением с РИА Новости поделился губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

При этом Сальдо призвал оставаться начеку, так как Украина способна создать «грязную радиоактивную бомбу». «Подобные намерения у украинских главарей были еще до начала СВО, и Россия их разоблачала», — отметил он.

Ранее высокопоставленный украинский чиновник рассказал, что у Киева есть материалы и знания для создания ядерного оружия. Он добавил, что создание первой бомбы может занять «всего несколько недель», если соответствующие договоренности будут достигнуты. Перед этим президент Украины Владимир Зеленский сказал экс-президенту США Дональду Трампу, что республика должна обладать ядерным оружием или стать членом НАТО.

Считается, что Украина обладает научной базой, которую можно использовать для создания «грязной бомбы». Взрыв такого боеприпаса происходит за счет детонации взрывчатки, а не из-за ядерной реакции, однако содержащиеся в боеприпасе радиоактивные элементы заражают радиацией определенную территорию.

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      Алевтина Запольская
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