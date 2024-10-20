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13:58, 20 октября 2024Силовые структуры

Шансы Ефремова выйти по УДО оценили

Mash: адвокат Ефремова заявил, что актер не освободится по УДО до Нового года

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Шансы российского актера Михаила Ефремова освободиться из тюрьмы по условно-досрочному освобождению (УДО) до Нового года крайне малы. Об этом Mash сообщил адвокат артиста.

«Причин несколько — например, прошений еще не подавали. Сейчас к этому лишь готовятся и собирают справки. И даже если в ближайшие дни подадут, то процесс займет много времени», — передает издание слова юриста.

Адвокат заявил, что администрация исправительной колонии № 4 (ИК-4) «не горит желанием» отпускать Ефремова из-за регулярных нарушений им распорядка режимного учреждения и постоянных замечаний по поводу его внешнего вида.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Ефремов сможет отметить Новый год на воле из-за серьезного обострения у него хронической обструктивной болезни легких.

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      Глеб Бажуткин
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