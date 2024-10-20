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02:50, 20 октября 2024Россия

Собянин сообщил о сбитом в Раменском городском округе БПЛА

Собянин: в Раменском городском округе отражена атака летевшего к Москве БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны отразили в Раменском городском округе атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В результате атаки никто не пострадал, разрушений на месте падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нет.
На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

В сентябре Собянин сообщил об уничтожении еще трех беспилотников в Раменском городском округе. До этого силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили там два дрона, и один в городском округе Люберцы.

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