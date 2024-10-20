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17:06, 20 октября 2024Мир

«Сталинские соколы» продемонстрировали видео с дрона «Герань»

«Сталинские соколы» продемонстрировали видео с «Герани» и пообещали охоту на ВСУ

Тактическая группа российских войск «Сталинские соколы» продемонстрировали видео с «Герани» и пообещали бить по мобильным огневым группам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«"Сталинские соколы" установили на "Герани" камеры и объявили охоту на мобильные огневые группы ВСУ», — говорится в посте.

В подразделении отметили, что часть их операторов бьет по украинским средствам противовоздушной обороны, а другая — выслеживает и уничтожает мобильные группы противника.

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«Мобильные огневые группы, если по рации вы не вызываете Волгу — то вы приоритетная цель», — приводит канал заявление «Сталинских соколов».

В ночь на 19 октября ВСУ нанесли массированный удар дронами самолетного типа по Курской, Брянской и Белгородской областям России.

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      Виктория Кондратьева
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