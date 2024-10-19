Минобороны: ПВО за ночь 19 октября сбила 16 украинских БПЛА над Россией

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над тремя регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны.

За ночь в России уничтожили 16 беспилотников

В ведомстве уточнили, что сегодня с 00:00 до 06:00 по Москве были пресечены попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористические атаки. Украинские военные использовали дроны самолетного типа для ударов по объектам на территории Российской Федерации.

16 беспилотников уничтожили за ночь над Россией

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 16 украинских дронов. 13 из них были сбиты над территорией Брянской области, два — над территорией Ростовской области, один — над Белгородской областью.

Ночью также Минобороны сообщило об уничтожении четырех беспилотников над российскими регионами. Два дрона самолетного типа были уничтожены над Курской областью около 11:20 и 15:10 по московскому времени. Еще два беспилотника российские военные сбили в 21:30 и 22:35 по московскому времени над территорией Брянской области.

Из-за падения дрона в Брянской области начался пожар

Ночью губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что средства ПВО уничтожили два беспилотника в небе над регионом. Это произошло в районе Новошахтинска. Данных о пострадавших и разрушениях в результате падения на землю осколков дронов нет.

В результате детонации взрывного устройства сбитого беспилотника в чердачной части нежилого здания произошло возгорание.

Огнеборцы МЧС России по Брянской области оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет Александр Богомаз губернатор Брянской области

В свою очередь, глава Брянской области Александр Богомаз написал, что ВСУ совершили массовую атаку на регион. Российские военные уничтожили семь БПЛА, отметил он. Детонация взрывного устройства одного из сбитых дронов привела к возгоранию.

В России выступили против краткосрочного перемирия с Украиной

Президент России Владимир Путин выступил против краткосрочного перемирия с Украиной «на неделю, на две или на год». По его мнению, краткие соглашения будут использованы ВСУ для перевооружения.

При этом Путин заверил, что Москва заинтересована в скорейшем завершении конфликта. «Мы, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы завершить его как можно быстрее и, конечно, мирными средствами», — заверил глава государства.

Для начала диалога российский лидер призвал отменить декрет о запрете переговоров с Москвой. «Повторю еще раз. Готовы вернуться [к переговорам]. Не мы прервали переговоры», — заключил он.