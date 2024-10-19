Силы ПВО сбили 16 беспилотников ВСУ над росссийскими регионами

Минобороны: 16 БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской и Ростовской областями

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Белгородской, Брянской и Ростовской областями. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны России.

По данным ведомства, 19 октября в период с 00:00 до 06:00 по московскому времени российские военные пресекли несколько попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористические атаки с применением беспилотников самолетного типа.

«Уничтожены и перехвачены 16 украинских БПЛА. 13 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, два — над территорией Ростовской области и один — над Белгородской областью», — перечислили в министерстве. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что силы ПВО уничтожили два дрона в небе над регионом.