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08:02, 19 октября 2024Россия

Силы ПВО сбили 16 беспилотников ВСУ над росссийскими регионами

Минобороны: 16 БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской и Ростовской областями

Фото: Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Белгородской, Брянской и Ростовской областями. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны России.

По данным ведомства, 19 октября в период с 00:00 до 06:00 по московскому времени российские военные пресекли несколько попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористические атаки с применением беспилотников самолетного типа.

«Уничтожены и перехвачены 16 украинских БПЛА. 13 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, два — над территорией Ростовской области и один — над Белгородской областью», — перечислили в министерстве. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что силы ПВО уничтожили два дрона в небе над регионом.

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      Марина Совина
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