Путин против краткого перемирия с Украиной. Президент России не готов останавливать СВО даже на неделю

Президент Путин выступил против краткосрочного перемирия с Украиной

Президент России Владимир Путин выступил против краткосрочного перемирия с Украиной «на неделю, на две или на год». Глава государства указал на необходимость построения прочного мира.

Путин отметил, что краткие перемирия будут использованы противником для перевооружения, поэтому урегулирование украинского конфликта возможно только через создание условий для долгосрочного мира.

Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом. Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, обеспечивающие равную безопасность для участников этого непростого процесса Владимир Путин президент России

Глава государства подчеркнул, что Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта. «Мы, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы завершить его как можно быстрее и, конечно, мирными средствами», — заверил глава государства.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Путин назвал условие для переговоров с Киевом

По словам главы государства, для начала Киеву стоит отменить декрет о запрете переговоров с Москвой. «Повторю еще раз. Готовы вернуться [к переговорам]. Не мы прервали переговоры», — обозначил президент.

Путин напомнил, что украинская сторона ранее заявляла, что переговоры с Россией вести не будет. Кроме того, был издан декрет президента Украины Владимира Зеленского, запрещающий подобные переговоры.

Пусть для начала отменит хотя бы этот декрет. Смешно даже говорить. Все призывают нас вести переговоры, а то, что украинская сторона запретила сама себе вести переговоры, на это что, никто не обращает внимания? Это же просто смешно Владимир Путин президент России

Российский лидер указал, что Украина только выдвигает требования. «Украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Она просто формулирует какие-то свои требования и все», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что Киев вел переговоры с Москвой, однако украинские власти прекратили переговорный процесс после того, как удалось достичь Стамбульских соглашений.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава государства заверил, что «победа будет за нами». «Когда натовцам надоест с нами воевать, это вы у них спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами!» — сказал президент.

Путин озвучил «базу» для переговоров с Украиной

Россия готова вести обсуждения о мирном урегулировании конфликта, однако только на базе документов, которые были представлены в Стамбуле, обозначил глава государства. Путин добавил, что Москва не против проведения мирных переговоров в Саудовской Аравии.

По словам российского лидера, Москва рассматривает Саудовскую Аравию как дружественную страну. Глава государства также выразил уверенность, что все действия Саудовской Аравии по урегулированию конфликта на Украине являются искренними.