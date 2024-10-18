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17:50, 18 октября 2024Россия

Путин заявил о готовности России к продолжению вооруженной борьбы

Путин заявил о готовности РФ к вооруженной борьбе: победа будет за нами

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к продолжению вооруженной борьбы. Об этом российский лидер заявил на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС. Его цитирует ТАСС.

Глава государства заверил, что «победа будет за нами».

«Когда натовцам надоест с нами воевать, это вы у них спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами!» — сказал президент.

Определять сроки завершения специальной военной операции Путин назвал контрпродуктивным.

Также Путин заявил, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование конфликта на Украине, но только на базе документов, которые были представлены в Стамбуле 29 марта 2022 года во время последних очных переговоров российской и украинской делегаций. Тогда член российской делегации Владимир Мединский сообщил, что встреча позволила Москве получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО. Однако в итоге переговоры были заморожены.

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