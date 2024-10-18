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18:07, 18 октября 2024Мир

Путин назвал комфортное место для проведения переговоров по Украине

Путин не против проведения переговоров по Украине в Саудовской Аравии

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Reuters

Россия не против проведения мирных переговоров по Украине в Саудовской Аравии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Если такие мероприятия [мирные переговоры] будут организованы в Саудовской Аравии, конечно, само место для нас вполне является комфортным. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что обсуждать», — сказал он.

По словам российского лидера, Москва рассматривает Саудовскую Аравию как дружественную страну. Путин упомянул о своих «очень добрых и товарищеских» отношениях с королем Салманом бен Абдулазизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом ибн Наифом Аль Саудом.

Глава государства также выразил уверенность, что все действия Саудовской Аравии по урегулированию конфликта на Украине являются искренними.

Ранее Путин заявил, что отношения между Россией и Китаем являются уникальными и доверительными. Он подчеркнул, что взаимодействие стран является залогом стратегической стабильности в мире.

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      Виктория Кондратьева
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