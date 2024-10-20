Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:10, 20 октября 2024Интернет и СМИ

Стало известно о нарушении табу Польшей в отношении украинцев

«Взгляд»: Польша нарушила табу в отношении украинцев

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Власти Польши нарушили табу в отношении украинцев, обращая внимание на образ жизни беженцев. Об этом пишет газета «Взгляд».

Уточняется, что европейские политики могут говорить многое, но не критиковать Украину и ее граждан. Однако, как отмечается, польское военное руководство недовольно нежеланием украинцев отправляться на фронт. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш «нарушил многие прежние табу на высказывания в отношении украинцев», пишет «Взгляд».

Газета напомнила, что глава Минобороны высказывался о шоке поляков из-за жизни молодых украинцев, которые отдыхают в пятизвездочных отелях и ездят на лучших автомобилях. Косиняк-Камыш также обращал внимание на несправедливость по отношению к польским гражданам, финансирующим здравоохранение и пособия для украинцев.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о попытках украинской группировки прорвать российский тыл в Курской области

      ВСУ атаковали районную администрацию в Запорожской области

      Уголовное дело возбудили по факту избиения школьника из-за лезгинки

      Стало известно о нарушении табу Польшей в отношении украинцев

      Эстония начала подготовку к защите границ

      Латиноамериканские наемники пожаловались на нелогичные приказы командиров

      В Госдуме рассказали о бесславном украинском пути для Молдавии

      Петербуржец попытался забраться домой по водосточной трубе и сорвался

      ВСУ ударили по Запорожской области

      Роулинг рассказала о двух отказах от пэрского титула

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше