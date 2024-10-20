«Взгляд»: Польша нарушила табу в отношении украинцев

Власти Польши нарушили табу в отношении украинцев, обращая внимание на образ жизни беженцев. Об этом пишет газета «Взгляд».

Уточняется, что европейские политики могут говорить многое, но не критиковать Украину и ее граждан. Однако, как отмечается, польское военное руководство недовольно нежеланием украинцев отправляться на фронт. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш «нарушил многие прежние табу на высказывания в отношении украинцев», пишет «Взгляд».

Газета напомнила, что глава Минобороны высказывался о шоке поляков из-за жизни молодых украинцев, которые отдыхают в пятизвездочных отелях и ездят на лучших автомобилях. Косиняк-Камыш также обращал внимание на несправедливость по отношению к польским гражданам, финансирующим здравоохранение и пособия для украинцев.