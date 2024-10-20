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03:15, 20 октября 2024Интернет и СМИ

«План победы» Зеленского вызвал негодование в Польше

Публицист Onet Юраш: план Зеленского исключает Польшу из переговоров по Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского полностью исключает Польшу из переговоров по урегулированию конфликта, считает публицист журнала Onet Витольд Юраш.

По его словам, наиболее важной частью плана были не сами пять пунктов, а то, что украинский политик упомянул как бы мимоходом. «С точки зрения Польши самым важным является тот факт, что наша страна полностью и окончательно выбыла из дипломатической игры, в которой будет решено, как закончится конфликт», — указал он.

Юраш отметил, что Варшаву не проинформировали о секретных положениях плана, хотя Зеленский уточнил, что данные положения предназначены лишь «для избранных партнеров». Из этого следует, что Польшу в их число решили не включать, сделал вывод публицист.

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Украинский президент также заявил, что с деталями пункта о поставках оружия и ударов по территории РФ ознакомят лишь страны, имеющие «соответствующий потенциал военной поддержки», и Польши среди них не оказалось, напомнил автор. В конце статьи Юраш задается вопросом, смогла ли Варшава извлечь хоть какую-нибудь пользу из поддержки Киева.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов призвал страны Запада отказаться от плана победы Владимира Зеленского. По его мнению, украинский президент стремится затащить остатки Украины в НАТО, чтобы лишить ориентированных на РФ граждан возможности на самоопределение.

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      Маргарита Пименова
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