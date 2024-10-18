«Видим три разных варианта». Зеленский рассказал о сценариях развития конфликта на Украине после выборов в США

Зеленский заявил о трех путях развития конфликта на Украине после выборов в США

Глава Украины Владимир Зеленский рассказал о сценариях развития конфликта с Россией после выборов президента США, которые пройдут менее чем через месяц — 5 ноября 2024 года.

По словам украинского лидера, президентская гонка имеет решающее значение для будущего республики. От этого, уточнил он, зависит в том числе вступление страны в НАТО.

Зеленский отметил, что Киев до сих пор не знает, какую поддержку окажут ему союзники после избрания главы Соединенных Штатов, однако видит три разных варианта развития событий.

Мы видим три разных варианта развития событий. Один из них — дальнейшая поддержка, но при этом союзники будут «опасаться некоторых рисков». В зависимости от того, кто победит в гонке за Белый дом, мы видим [два] других пути Владимир Зеленский президент Украины

Суть второго и третьего сценариев политик не раскрыл, однако отметил, что ситуация может как улучшиться, так и ухудшиться. «Будет ли это позитивнее? Или менее позитивно? Честно говоря, я не знаю. И это очень чувствительно для нашего народа», — заключил Зеленский.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Бывший генсек НАТО считает, что выборы в США могут дать импульс урегулированию конфликта на Украине

За пост главы США в 2024 году борются вице-президент Соединенных Штатов и кандидат от Демократической партии Камала Харрис, а также бывший американский лидер и республиканец Дональд Трамп.

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что финальные результаты президентских выборов могут дать импульс урегулированию конфликта на Украине.

По его словам, усилия НАТО могут быть направлены не только на обеспечение превосходства Украины на поле боя, но и за столом переговоров. «Но я не думаю, что речь будет идти о том, чтобы поднять белый флаг и сдаться», — резюмировал он.

При этом Украина опасается, что после выборов США могут изменить к ней отношение.

Трамп пообещал «гарантированно» завершить конфликт на Украине в случае победы на выборах

Бывший американский лидер пообещал завершить конфликт на Украине в случае своей победы на выборах. Политик заверил, что у него есть «очень амбициозный» план, который «гарантирует» окончание боевых действий, однако раскрывать его пока не стал.

«Если я выиграю, я гарантированно получу сделку в качестве избранного президента. Эта война никогда не должна была случиться... И у меня есть идея — может быть, не план, а идея — для Китая», — отметил Трамп.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Он неоднократно обещал, что сможет остановит конфликт на Украине «в течение 24 часов». Кандидат в президенты США заявлял, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, поэтому он урегулирует кризис еще до инаугурации в январе 2025 года.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров усомнился в том, что у Трампа на самом деле есть план, который может помочь восстановлению мира на Украине и стабилизации отношений с Россией.

«Трамп — человек непредсказуемый (...) как правило, предвыборные обещания резко отличаются от того, что происходит в реальной политике», — указал он.

