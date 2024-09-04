В России отреагировали на обещание Трампа «гарантированно» завершить конфликт на Украине

Сенатор Джабаров усомнился в словах Трампа о завершении конфликта на Украине

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на обещание бывшего американского лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине в случае победы на выборах. В беседе с «Лентой.ру» сенатор усомнился в словах экс-лидера США.

Ранее Трамп заверил, что у него есть «очень амбициозный» план, который «гарантирует» окончание украинского конфликта, но раскроет он его только в случае победы. Раскрыть детали своего плана экс-президент США отказался из опасений, что он не сможет его реализовать. Он подчеркнул, что важная часть инициативы заключается в неожиданности.

«Трамп — человек непредсказуемый. Если у него на самом деле есть план, который может помочь восстановлению мира на Украине и стабилизации наших отношений, то это очень хочу. Но я в это не очень верю: как правило, предвыборные обещания резко отличаются от того, что происходит в реальной политике», — заявил Джабаров.

Трамп неоднократно обещал, что остановит боевые действия на Украине «в течение 24 часов» в случае победы на президентских выборах. Он говорил, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, поэтому он урегулирует кризис еще до инаугурации в январе 2025 года.

Зеленский признавался, что его пугают такие слова бывшего американского лидера, так как он не раскрывает детали своего плана. «Потому что это означает, что если его идея, о которой никто не слышал, если его идея не будет работать для нас, для наших людей, то он все равно сделает все, чтобы добиться реализации своей идеи. И вот это меня немного тревожит», — отмечал украинский лидер.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. После выхода из гонки действующего президента Джо Байдена за победу будут бороться Дональд Трамп и Камала Харрис.