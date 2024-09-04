Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:19, 4 сентября 2024Мир

В России отреагировали на обещание Трампа «гарантированно» завершить конфликт на Украине

Сенатор Джабаров усомнился в словах Трампа о завершении конфликта на Украине
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на обещание бывшего американского лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине в случае победы на выборах. В беседе с «Лентой.ру» сенатор усомнился в словах экс-лидера США.

Ранее Трамп заверил, что у него есть «очень амбициозный» план, который «гарантирует» окончание украинского конфликта, но раскроет он его только в случае победы. Раскрыть детали своего плана экс-президент США отказался из опасений, что он не сможет его реализовать. Он подчеркнул, что важная часть инициативы заключается в неожиданности.

«Трамп — человек непредсказуемый. Если у него на самом деле есть план, который может помочь восстановлению мира на Украине и стабилизации наших отношений, то это очень хочу. Но я в это не очень верю: как правило, предвыборные обещания резко отличаются от того, что происходит в реальной политике», — заявил Джабаров.

Трамп неоднократно обещал, что остановит боевые действия на Украине «в течение 24 часов» в случае победы на президентских выборах. Он говорил, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, поэтому он урегулирует кризис еще до инаугурации в январе 2025 года.

Зеленский признавался, что его пугают такие слова бывшего американского лидера, так как он не раскрывает детали своего плана. «Потому что это означает, что если его идея, о которой никто не слышал, если его идея не будет работать для нас, для наших людей, то он все равно сделает все, чтобы добиться реализации своей идеи. И вот это меня немного тревожит», — отмечал украинский лидер.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. После выхода из гонки действующего президента Джо Байдена за победу будут бороться Дональд Трамп и Камала Харрис.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Под удар по военному институту в Полтаве попали инструкторы НАТО. Что об этом известно?

      Медведь-гризли напал на охотника и укусил его

      НАСА заявило о готовности к запуску станции Europa Clipper

      На ЗАЭС заявили об ожидании реальных шагов от МАГАТЭ по защите от ВСУ

      «Открытие» объединяется с ВТБ. Что это даст клиентам?

      Катя Лель назвала самый лучший город Земли

      Певица Алсу рассказала о жизни после развода

      На Украине сообщили о повреждении энергоинфраструктуры в пяти областях

      Подозреваемый в расправе над школьницей в Нижнем Тагиле попал на видео

      В российском заповеднике запечатлели хозяйственные хлопоты семьи барсуков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше