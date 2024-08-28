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13:17, 28 августа 2024Мир

«Третья мировая ближе, чем когда-либо». Трамп описал последствия вторжения ВСУ в Курскую область

Трамп указал на угрозу третьей мировой из-за атаки ВСУ на Курскую область

Фото: Carlos Barria / Reuters

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп предупредил о возможном начале третьей мировой войны. Свое заявление он сделал через несколько часов после посещения поминальной службы на Арлингтонском национальном кладбище.

Трамп высказался об атаке ВСУ на Курскую область

Издание Independent сообщило, что Трамп выступил против атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. По словам кандидата в президенты США, продвижение украинских войск в действительности является еще одним признаком того, что третья мировая война ближе, чем когда-либо.

«Посмотрите, что происходит на Украине. Они ринулись в Россию. Будет третья мировая война», — сказал Трамп.

FILE PHOTO: Funeral ceremony for U.S. Marine Corps Staff Sgt. Darin Hoover at Arlington National Cemetery

FILE PHOTO: Funeral ceremony for U.S. Marine Corps Staff Sgt. Darin Hoover at Arlington National Cemetery . Фото: US ARMY / Elizabeth Fraser / Reuters

В Кремле, комментируя выступление Трампа, заявили, что с понимаем относятся к его словам.

«Такие вылазки как в Курской области, конечно, являются актами, которые до предела эскалируют напряженность. Поэтому повод для обеспокоенности есть, и в этом случае такие алармистские заявления, наверное, да, можно с пониманием к ним относиться», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В США считают, что Трамп постарается закончить конфликт на Украине

Сопредседатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джейми Раскин ранее заявил, что Трамп в случае победы на выборах президента США постарается завершить конфликт на Украине. По его мнению, представитель Республиканской партии способен прекратить боевые действия, даже если ради этого придется пойти на уступки России.

Трамп уже критиковал действия ВСУ в конфликте с Россией. Он заявлял, что российские военные отлично сражаются в зимних условиях.

«Они победили Германию, они победили Наполеона. Они — мощная военная сила, а Украина — нет. Просто мы выделяем Украине много денег», — высказывался Трамп. По его подсчетам, Киев получил от Вашингтона помощь примерно на 250 миллиардов долларов.

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      Варвара Кошечкина
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