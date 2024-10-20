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17:12, 20 октября 2024Мир

Стало известно о планах Британии и Германии заключить историческую военную сделку

The Times: Британия и ФРГ заключат «историческую» военную сделку на этой неделе

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Великобритания и Германия планируют заключить «историческую» военную сделку, которая, по их замыслу, существенно укрепит безопасность обеих держав. Об этом пишет британская газета The Times.

По данным журналистов, договор позволит Лондону и Берлину проводить совместные военные учения на восточной границе НАТО и РФ, в том числе в странах Прибалтики.

Также он должен помочь странам нарастить объем закупок вооружения, а также начать совместные разработку и производство оружия нового поколения.

Министр обороны Британии Джон Хили, слова которого цитирует газета, считает, что подписание сделки с Берлином будет самым значимым двусторонним соглашением Великобритании после аналогичного договора с Францией в 2010 году.

Как ожидается, сделка будет подписана Великобританией и ФРГ до конца недели.

Ранее заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард признал, что королевство истощило свои арсеналы из-за оказания военной помощи Украине.

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      Алевтина Запольская
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