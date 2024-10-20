Стало известно о планах Британии и Германии заключить историческую военную сделку

Великобритания и Германия планируют заключить «историческую» военную сделку, которая, по их замыслу, существенно укрепит безопасность обеих держав. Об этом пишет британская газета The Times.
По данным журналистов, договор позволит Лондону и Берлину проводить совместные военные учения на восточной границе НАТО и РФ, в том числе в странах Прибалтики.
Также он должен помочь странам нарастить объем закупок вооружения, а также начать совместные разработку и производство оружия нового поколения.
Министр обороны Британии Джон Хили, слова которого цитирует газета, считает, что подписание сделки с Берлином будет самым значимым двусторонним соглашением Великобритании после аналогичного договора с Францией в 2010 году.
Как ожидается, сделка будет подписана Великобританией и ФРГ до конца недели.
Ранее заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард признал, что королевство истощило свои арсеналы из-за оказания военной помощи Украине.