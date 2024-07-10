В Британии заявили об истощении арсеналов из-за помощи Украине

Глава Минобороны Поллард: Британия истощила свои арсеналы из-за помощи Украине

Великобритания истощила свои арсеналы из-за оказания военной помощи Украине. Об этом заявил глава Минобороны королевства Люк Поллард, передает радиостанция LBC.

«За последние годы у нас образовались новые пробелы в возможностях, и на то были веские причины. Например, мы поддержали наших друзей на Украине, пожертвовав британскую военную технику», — рассказал глава оборонного ведомства Британии.

При этом Поллард подчеркнул, что правительство нового премьер-министра Кира Стармера не считает подобные растраты неправильными. Он добавил, что Лондон продолжит оказывать поддержку Киеву.

Ранее Стармер заявил, что Великобритания продолжит разрешать Украине наносить удары по территории России, но в рамках международного гуманитарного права. По его словам, окончательное решение по ударам принимает непосредственно Киев.