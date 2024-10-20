Трамп испытал себя в роли повара McDonald's

CNN: Трамп приготовил картошку фри в McDonald's в Пенсильвании

Экс-глава США, кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп заявил, что планирует испытать себя в роли повара сети McDonald's. Кадры его работы в сети ресторанов быстрого питания опубликовало агентство Reuters.

«Я пойду в McDonald's, чтобы поработать над картофелем фри <...> думаю, я сделаю это завтра где-то в Пенсильвании», — сообщал политик сторонникам на митинге в окрестностях Питтсбурга, передавал CNN. Вечером 20 октября Reuters опубликовал фотографии, на которых политик фасует картошку фри и отдает ее посетителям.

Ранее Трамп обвинил кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалу Харрис, что она солгала о своем опыте работы в McDonald's.