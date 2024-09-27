Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:33, 27 сентября 2024Мир

Трамп обвинил Харрис во лжи по поводу работы в McDonald's

Трамп заявил, что Харрис солгала и никогда не работала в McDonald's
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: David Dee Delgado / Reuters

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис солгала и никогда не работала в McDonald's. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

«Она там не работала. Она никогда не работала в McDonald's. Это была ложь», — сказал политик на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Ранее Трамп выразил желание на следующей неделе попробовать поработать McDonald's. Так он прокомментировал работу своего оппонента от демократов Камалы Харрис в сети ресторанов быстрого питания в студенчестве.

23 сентября Трамп заявил, что Харрис не сможет предотвратить третью мировую войну. По словам политика, Харрис не способна ответить даже на простейший вопрос. Он назвал эту ситуацию безумием.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Занимайтесь своими делами». В Узбекистане ответили МИД России после реакции на избиение школьника из-за русского языка

      iPhone 16 назвали самым непопулярным смартфоном Apple

      Трамп назвал дату встречи с Зеленским

      Военный ВВС США погиб на Украине после удара по F-16

      В США оценили вероятность разрешения ВСУ наносить удары по территории России

      Еще два беспилотника сбили в российском регионе

      Харрис упрекнула некоторых политиков в США в желании капитуляции Украины

      Беспилотник сбили в российском регионе

      В греческом клубе объявили о трансфере Черышева

      В Германии призвали восстановить «Северные потоки»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше