Трамп обвинил Харрис во лжи по поводу работы в McDonald's

Трамп заявил, что Харрис солгала и никогда не работала в McDonald's

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис солгала и никогда не работала в McDonald's. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

«Она там не работала. Она никогда не работала в McDonald's. Это была ложь», — сказал политик на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Ранее Трамп выразил желание на следующей неделе попробовать поработать McDonald's. Так он прокомментировал работу своего оппонента от демократов Камалы Харрис в сети ресторанов быстрого питания в студенчестве.

23 сентября Трамп заявил, что Харрис не сможет предотвратить третью мировую войну. По словам политика, Харрис не способна ответить даже на простейший вопрос. Он назвал эту ситуацию безумием.