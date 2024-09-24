Трамп выразил желание попробовать полчаса поработать в McDonald's

Дональд Трамп заявил, что хочет попробовать полчаса поработать в McDonald's

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил желание на следующей неделе попробовать поработать в сети ресторанов быстрого питания McDonald's. Его слова приводит ТАСС.

«Я приду в McDonald's и попробую около получаса пожарить картошку фри. Хочу узнать, каково это», — подчеркнул политик.

Уточняется, что таким образом экс-президент Соединенных Штатов прокомментировал работу своего оппонента от демократов Камалы Харрис в McDonald's в студенчестве.

До этого Трамп заявил, что Камала Харрис не сможет предотвратить третью мировую войну.

21 сентября он прокомментировал предложение Харрис провести второй раунд дебатов. Он подчеркнул, что команда его соперницы видит, что кампания демократов продвигается не лучшим образом, поэтому надеется на очередные дебаты, но «уже слишком поздно».