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05:25, 20 октября 2024Мир

Трамп назвал угрозу для демократии в США

Трамп заявил, что Харрис угрожает демократии в США

Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывший глава США и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп назвал свою соперницу от Демократической партии, вице-президента США Камалу Харрис угрозой демократии. Он заявил об этом в ходе митинга в Пенсильвании, трансляцию которого вел телеканал PBS News на YouTube.

«Харрис — угроза демократии. (...) Они называют меня угрозой демократии, но это она угроза», — подчеркнул он. По мнению Трампа, Харрис не должна была становиться кандидатом, поскольку его следовало выбрать честно.

Кроме того, политик назвал свою оппонентку худшим вице-президентом в истории, заявив, что в мире потешаются над Харрис так же, как смеялись над президентом США Джо Байденом.

Ранее Трамп «выгнал» Камалу Харрис. По его словам, действующий вице-президент США будет «уволена» сразу после окончания выборов главы государства.

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      Маргарита Пименова
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