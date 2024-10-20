Трамп назвал угрозу для демократии в США

Трамп заявил, что Харрис угрожает демократии в США

Бывший глава США и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп назвал свою соперницу от Демократической партии, вице-президента США Камалу Харрис угрозой демократии. Он заявил об этом в ходе митинга в Пенсильвании, трансляцию которого вел телеканал PBS News на YouTube.

«Харрис — угроза демократии. (...) Они называют меня угрозой демократии, но это она угроза», — подчеркнул он. По мнению Трампа, Харрис не должна была становиться кандидатом, поскольку его следовало выбрать честно.

Кроме того, политик назвал свою оппонентку худшим вице-президентом в истории, заявив, что в мире потешаются над Харрис так же, как смеялись над президентом США Джо Байденом.

Ранее Трамп «выгнал» Камалу Харрис. По его словам, действующий вице-президент США будет «уволена» сразу после окончания выборов главы государства.