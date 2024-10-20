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05:17, 20 октября 2024Мир

Трамп «уволил» Харрис на своем митинге

Трамп заявил об «увольнении» Харрис на своем митинге в Пенсильвании

Фото: Shealah Craighead / White House / Global Look Press

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп «выгнал» свою соперницу Камалу Харрис. Об этом он заявил на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания.

По его словам, действующий вице-президент США будет «уволена» сразу после окончания выборов главы государства.

«Вы должны сказать ей, что больше не можете ее терпеть. Мы больше не можем ее терпеть. Камала, ты уволена! Убирайся отсюда, ты уволена!», — высказался Трамп. Собравшиеся на мероприятии зрители отреагировали на это заявление бурными овациями.

Ранее Трамп заявил, что Харрис обладает низким интеллектом и при этом обвиняет других в неуравновешенности. Трамп также назвал Харрис марксисткой и добавил, что «ее никто не любит», даже ее собственные работники.

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      Артём Верейкин
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