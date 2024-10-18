Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:23, 18 октября 2024Мир

Трамп назвал Харрис неумной и признался в одном своем качестве

Трамп назвал себя «самым стабильным человеком» и заявил, что у Харрис низкий IQ

Фото: Marco Bello / Reuters

Действующий вице-президент США и кандидат в президенты от Демпартии Камала Харрис обладает низким интеллектом, при этом обвиняя других в неуравновешенности. Такое заявление в передаче Fox & Friends на телеканале Fox News сделал бывший американский лидер и предприниматель, кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп.

«Она человек с низким IQ. Она не умная», — объяснил он слова своей конкурентки на предстоящих президентских выборах в Соединенных Штатах.

Материалы по теме:
Вице-повелитель мух За спинами Трампа и Байдена идет еще одна предвыборная гонка. Почему она так важна для США?
Вице-повелитель мухЗа спинами Трампа и Байдена идет еще одна предвыборная гонка. Почему она так важна для США?
8 октября 2020
Старый бодрый Трамп Протесты, кризис и коронавирус. Как самый неудачливый президент в истории США может выиграть выборы?
Старый бодрый ТрампПротесты, кризис и коронавирус. Как самый неудачливый президент в истории США может выиграть выборы?
28 сентября 2020

«Я самый стабильный человек», — признался бывший хозяин Белого дома, парируя заявления не раз обвинявшей его в «нестабильности» и «неуравновешенности» Харрис.

Трамп также назвал Харрис марксисткой и добавил, что «ее никто не любит», даже ее собственные сотрудники.

Ранее предвыборный штаб Трампа раскритиковал Харрис за неспособность ответить ни на один вопрос в прошедшем с ней интервью Fox News. В офисе республиканского кандидата в президенты заявили, что Харрис во время беседы «злилась и защищалась».

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Южная Корея заявила о переброске 1500 спецназовцев КНДР во Владивосток. В Сеуле созвали экстренное совещание

      «Огневой мешок сужается». ВСУ в спешке начали строить укрепления в Курской области

      Байден признал отсутствие единства Запада по вопросу ударов ВСУ по России

      «Зенит» разгромил «Акрон» в матче РПЛ

      В Киеве заявили о возможности экспортировать украинское оружие

      Режиссер «Дюны» расстроил фанатов новостями о третьей части фильма

      Задержаны похитившие со склада более 800 килограмм лососевой икры двое россиян

      WhatsApp обновит дизайн связанной с ИИ функции

      Названы особенности дрона «КВН»

      В российском городе капремонт дома повлек за собой протечки и пожар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше