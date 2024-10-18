Трамп назвал Харрис неумной и признался в одном своем качестве

Трамп назвал себя «самым стабильным человеком» и заявил, что у Харрис низкий IQ

Действующий вице-президент США и кандидат в президенты от Демпартии Камала Харрис обладает низким интеллектом, при этом обвиняя других в неуравновешенности. Такое заявление в передаче Fox & Friends на телеканале Fox News сделал бывший американский лидер и предприниматель, кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп.

«Она человек с низким IQ. Она не умная», — объяснил он слова своей конкурентки на предстоящих президентских выборах в Соединенных Штатах.

«Я самый стабильный человек», — признался бывший хозяин Белого дома, парируя заявления не раз обвинявшей его в «нестабильности» и «неуравновешенности» Харрис.

Трамп также назвал Харрис марксисткой и добавил, что «ее никто не любит», даже ее собственные сотрудники.

Ранее предвыборный штаб Трампа раскритиковал Харрис за неспособность ответить ни на один вопрос в прошедшем с ней интервью Fox News. В офисе республиканского кандидата в президенты заявили, что Харрис во время беседы «злилась и защищалась».