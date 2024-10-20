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14:16, 20 октября 2024Бывший СССР

Украинский депутат объяснил причину приостановки бронирования от мобилизации

Нардеп Федиенко объяснил приостановку брони от мобилизации злоупотреблениями

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» Александр Федиенко объяснил, что бронирование от мобилизации приостановили из-за злоупотреблений этой услугой. Об этом в своем Telegram-канале пишет издание «Страна.ua».

По словам украинского нардепа, предприятия стали злоупотреблять правом на бронь своих работников от призыва через приложение «Дия» (аналог российских «Госуслуг» — прим. «Ленты.ру»). «Я думаю, что ни для кого не секрет, когда руководитель предприятия оставлял небольшую квоту, а в случае, когда его работника где-то останавливали представители центра комплектования, сразу подавал его на бронирование», — объяснил он. Это и стало причиной приостановки оказания этой услуги.

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Федиенко отметил, что цифровизация полезна, но не стоило злоупотреблять этим во время конфликта. По его мнению, теперь необходимо проверить, как предприятия получили статус «критических» и кто из «забронированных» работников выехал за пределы Украины и не вернулся.

Ранее сообщалось, что украинцы не смогут оформить бронь от мобилизации до 15 ноября из-за решения властей приостановить этот процесс и провести аудит оформленных отсрочек. Издание «Страна.ua» назвало главной причиной такого шага «тотальный (до 70 процентов) срыв планов по мобилизации».

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      Юлия Юткина
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