Украинский депутат объяснил причину приостановки бронирования от мобилизации

Нардеп Федиенко объяснил приостановку брони от мобилизации злоупотреблениями

Депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» Александр Федиенко объяснил, что бронирование от мобилизации приостановили из-за злоупотреблений этой услугой. Об этом в своем Telegram-канале пишет издание «Страна.ua».

По словам украинского нардепа, предприятия стали злоупотреблять правом на бронь своих работников от призыва через приложение «Дия» (аналог российских «Госуслуг» — прим. «Ленты.ру»). «Я думаю, что ни для кого не секрет, когда руководитель предприятия оставлял небольшую квоту, а в случае, когда его работника где-то останавливали представители центра комплектования, сразу подавал его на бронирование», — объяснил он. Это и стало причиной приостановки оказания этой услуги.

Федиенко отметил, что цифровизация полезна, но не стоило злоупотреблять этим во время конфликта. По его мнению, теперь необходимо проверить, как предприятия получили статус «критических» и кто из «забронированных» работников выехал за пределы Украины и не вернулся.

Ранее сообщалось, что украинцы не смогут оформить бронь от мобилизации до 15 ноября из-за решения властей приостановить этот процесс и провести аудит оформленных отсрочек. Издание «Страна.ua» назвало главной причиной такого шага «тотальный (до 70 процентов) срыв планов по мобилизации».