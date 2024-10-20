Аэропорт Казани приостановил работу ради безопасности

Аэропорт Казани приостановил работу утром 20 октября

В международном аэропорту Казани ввели план ковер утром 20 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По словам Кореняко, ограничения на прием и выпуск воздушных судов действуют с 6:00 по московскому времени из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В связи с временной приостановкой работы аэропорта уже задержано около 20 рейсов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — отмечается в сообщении пресс-секретаря.

12 октября в аэропорту Казани уже вводился план «Ковер». Сообщалось, что это решение было принято «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». Продолжительность временных ограничений на полеты составила с 1 час 15 минут. Пока они действовали, на запасные аэродромы в Самаре, Ульяновске и Нижнекамске отправились шесть воздушных судов, летевших в Казань.