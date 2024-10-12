Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:27, 12 октября 2024Путешествия

В аэропорту Казани сняли временные ограничения

Ограничения на работу аэропорта Казани, введенные 12 октября, сняты

Фото: Jia Yuchen / Globallookpress.com

Временные ограничения на отправку и прием самолетов в аэропорту Казани сняты. Об этом сообщила Росавиация.

Сообщается, что ограничения были сняты в 10:00 мск. Пока они действовали, на запасные аэродромы в Самаре, Ульяновске и Нижнекамске отправились шесть воздушных судов, летевших в Казань. Пресс-служба аэропорта сообщает, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Также в Росавиации добавили, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, так как это их главный приоритет.

Ранее аэропорт Казани приостановил работу ради безопасности. Ограничения на полеты начали действовать с 8:40 мск.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      В Курской области зафиксировали расправы над жителями с особой жестокостью

      В Казахстане назвали условие проведения товарищеского матча со сборной России

      Украина создала выбрасывающие раскаленный металл «дроны-драконы»

      Большинство эвакуированных из-за пожара на нефтебазе жителей Феодосии вернулось домой

      В российском регионе мужчина во время охоты на лося застрелил отца

      Бывший тренер сборной России оценил возможный матч национальной команды с Сирией

      На Западе забили тревогу из-за угрозы Европе после решения Зеленского

      Мостовой отказался считать своих детей русскими

      В аэропорту Казани сняли временные ограничения

      В Курской области рассказали о сожжении ВСУ жилых домов с телами убитых ими людей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше