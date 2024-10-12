В аэропорту Казани сняли временные ограничения

Ограничения на работу аэропорта Казани, введенные 12 октября, сняты

Временные ограничения на отправку и прием самолетов в аэропорту Казани сняты. Об этом сообщила Росавиация.

Сообщается, что ограничения были сняты в 10:00 мск. Пока они действовали, на запасные аэродромы в Самаре, Ульяновске и Нижнекамске отправились шесть воздушных судов, летевших в Казань. Пресс-служба аэропорта сообщает, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Также в Росавиации добавили, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, так как это их главный приоритет.

Ранее аэропорт Казани приостановил работу ради безопасности. Ограничения на полеты начали действовать с 8:40 мск.

