UnHerd: фон дер Ляйен планирует устроить беспрецедентный захват власти в ЕC

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен намерена устроить переворот, расширяя полномочия ЕК и превращая его в наднациональный авторитарный орган власти. Об этом в своей статье заявил колумнист британского портала UnHerd Томас Фази.

«Поставив лоялистов на стратегические роли, маргинализировав критиков и создав сложную сеть зависимостей, которые не позволяют ни одному человеку получить влияние, председатель ЕК подготовила почву для беспрецедентного наднационального "захвата власти"», — пишет он.

По его словам, фон дер Ляйен воспользовалась кризисом на Украине для «наднационализации» внешней политики Европейского союза (ЕС), подчиняя ее стратегии США и НАТО. Он также отметил, что выдвижение на ключевые посты представителей стран Прибалтики посылает НАТО отчетливый сигнал о том, что ЕС будет привержен антироссийской политике. Фази подчеркнул, что переизбрание фон дер Ляйен на пост главы ЕК приблизит ЕС к «самой зловещей и беспокойной фазе его существования».

Ранее Урсула фон дер Ляйен раскритиковала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за мирные предложения по Украине и заявила о необходимости продолжать военную поддержку Киева. «Мы должны продолжать усиливать украинское сопротивление, оказывая ему политическую, финансовую и военную поддержку так долго, как потребуется», — сказала она, подчеркнув, что для европейцев неприемлема «капитуляция Украины».