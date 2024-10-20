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05:46, 20 октября 2024Мир

В Британии заявили о захвате власти в ЕС

UnHerd: фон дер Ляйен планирует устроить беспрецедентный захват власти в ЕC

Фото: Thomas Trutschel / Photothek Media Lab / Global Look Press

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен намерена устроить переворот, расширяя полномочия ЕК и превращая его в наднациональный авторитарный орган власти. Об этом в своей статье заявил колумнист британского портала UnHerd Томас Фази.

«Поставив лоялистов на стратегические роли, маргинализировав критиков и создав сложную сеть зависимостей, которые не позволяют ни одному человеку получить влияние, председатель ЕК подготовила почву для беспрецедентного наднационального "захвата власти"», — пишет он.

По его словам, фон дер Ляйен воспользовалась кризисом на Украине для «наднационализации» внешней политики Европейского союза (ЕС), подчиняя ее стратегии США и НАТО. Он также отметил, что выдвижение на ключевые посты представителей стран Прибалтики посылает НАТО отчетливый сигнал о том, что ЕС будет привержен антироссийской политике. Фази подчеркнул, что переизбрание фон дер Ляйен на пост главы ЕК приблизит ЕС к «самой зловещей и беспокойной фазе его существования».

Ранее Урсула фон дер Ляйен раскритиковала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за мирные предложения по Украине и заявила о необходимости продолжать военную поддержку Киева. «Мы должны продолжать усиливать украинское сопротивление, оказывая ему политическую, финансовую и военную поддержку так долго, как потребуется», — сказала она, подчеркнув, что для европейцев неприемлема «капитуляция Украины».

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      Артём Верейкин
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