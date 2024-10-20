Депутат Госдумы Шеремет: Молдавия может стать Украиной номер два

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Запад толкает Молдавию на «бесславный путь Украины», который ведет к гражданской войне. Его слова передает РИА Новости.

По словам Шеремета, под ширмой демократических ценностей и обещаний «стать частью европейской семьи» Запад отводит Молдавии роль неоколонии и буферной зоны в геополитической борьбе с Россией. Как рассказал Шеремет, западные политики хотят, чтобы Молдавия повторила путь Украины, который «гарантировано ведет к процветанию военной диктатуры».

«Молдавия может стать Украиной номер два, где давно нет выборов, а у граждан украли все права и даже надежду на светлое будущее», — объяснил парламентарий.

В Молдавии 20 октября проходят президентские выборы, а также референдум о вступлении в Евросоюз. По состоянию на 14:33 явка избирателей на выборы и референдум о евроинтеграции превысила 33,3 процента, которые нужны для признания голосования и плебисцита состоявшимися.