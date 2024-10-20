В Испании студентку раздавило мусоровозом

RTL: в Испании студентку раздавило прессом мусоровоза

В испанском городе Пальма студентка из Аргентины попала под пресс мусоровоза после вечеринки. Об этом сообщает RTL.

Отмечается, что 24-летняя девушка уронила что-то из личных вещей в контейнер, но, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потеряла сознание при попытке достать предмет.

Позже сборщик мусора пустил содержимое бака под пресс, не осознавая, что внутри находится девушка. Последний сигнал сс смартфона девушки был отправлен в ночь на 2 октября с мусоросжигательного завода.

Сотрудникам правоохранительных органов до сих пор не удалось найти ДНК погибшей. Правоохранители продолжают собирать доказательства и изучать пепел для выяснения подробностей происшествия.

Ранее мужчина совершил попытку самосожжения рядом с Верховным судом и зданием конгресса США в центре Вашингтона.