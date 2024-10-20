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17:08, 20 октября 2024Россия

В Крыму назвали поведение Зеленского истеричным

Глава крымского парламента Константинов считает поведение Зеленского истеричным

Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал истеричным нынешнее поведение Владимира Зеленского и его требования принять Украину в НАТО и Европейский союз (ЕС). Его слова приводит РИА Новости.

Константинов считает, что Зеленский «сейчас находится в истерике» не только из-за провалов на фронте и грядущих выборов в США, но и из-за отсутствия четких гарантий дальнейшей поддержки со стороны стран Запада.

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«Без американской поддержки Украина не продержится и одной-двух недель. Зеленский это прекрасно понимает, потому и начинает метаться, впадая в истерическое поведение», — подчеркнул глава парламента Крыма. По его мнению, именно по этой причине Зеленский начал требовать как можно скорее принять Украину в ЕС и НАТО, которые «всех откровенно раздражают».

Ранее Владимир Константинов призвал страны Запада отказаться от «плана победы» Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что эта инициатива ничего конструктивного не содержит. По его мнению, украинский президент стремится затащить остатки Украины в НАТО, чтобы лишить ориентированных на Россию граждан возможности на самоопределение.

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      Алиса Дмитриева
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