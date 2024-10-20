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12:14, 20 октября 2024Бывший СССР

В Литве неизвестные подожгли здание Минобороны

Неизвестные подожгли дверь здания Минобороны Литвы в Вильнюсе

Фото: Kiev.Victor / Shutterstock / Fotodom

Неизвестные подожгли дверь здания Минобороны Литвы в Вильнюсе. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в 7:12 (время совпадает с московским) в воскресенье, 20 октября. В здании из-за задымления сработала сигнализация. На место прибыла пожарная бригада. Департамент противопожарной охраны и спасения сообщил, что в 07:57 пожар был потушен.

Полиция задержала подозреваемого. В связи с поджогом начато досудебное расследование.

Ранее в Каунасе вандалы осквернили памятник жертвам холокоста. Неизвестные опрокинули монумент на улице Энергетиков, об инциденте стало известно в среду, 7 октября, около полудня. Полиция начала досудебное расследование. Правоохранительные органы устанавливают размер нанесенного ущерба.

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      Алевтина Запольская
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