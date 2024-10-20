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00:34, 20 октября 2024Россия

В Орловской области сбили еще четыре украинских беспилотника

Губернатор Клычков: еще четыре украинских беспилотника сбиты в Орловской области

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Орловской областью. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор российского региона Андрей Клычков.

Он указал, что средства ПВО работают надежно.

До этого ВСУ попытались атаковать Орловскую область беспилотниками. По данным Клычкова, над территорией региона сбили семь дронов. В результате случившегося никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее средства ПВО Вооруженных сил (ВС) России уничтожили еще один украинский БПЛА над Брянской областью. Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал.

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      Маргарита Пименова
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