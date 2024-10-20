В российском регионе произошел пожар в доме с тремя детьми

МЧС: в Тульской области произошел пожар в доме, где находились трое детей

В деревне Демидовка Тульской области произошел пожар в частном доме, трое детей не выжили. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Как отметили в МЧС, жилье не было оборудовано пожарным извещателем. Кроме того, несовершеннолетние остались дома без присмотра родителей.

«Открытое горение ликвидировано на 48 квадратах. На месте работают 15 специалистов и 6 единиц техники», — говорится в сообщении.

Ранее в реабилитационном центре в Тюмени произошел пожар, вследствие которого эвакуировали 77 человек. При возгорании в центре социальной адаптации и ресоциализации шесть человек пострадали. Их госпитализировали. К тушению пожара на площади 25 «квадратов» привлекли 42 специалиста и 12 единиц техники МЧС России.