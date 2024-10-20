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13:45, 20 октября 2024Силовые структуры

В Самарской области бывший инспектор ДПС избил коллег и сбежал из больницы

В Самаре экс-инспектор ДПС избил следователя и полицейских и сбежал из больницы

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Самаре бывший инспектор ДПС, подозреваемый в вымогательстве взятки, избил следователя и экс-коллег и сбежал из больницы, в которой скрывался во время расследования. Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

По версии следователей, бывший сотрудник отдела ДПС по Безенчукскому району Самарской области стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве взятки. На время расследования он оформил себе больничный и находился в медицинском учреждении.

18 октября к подозреваемому в больницу для проведения допроса пришли следователь и оперуполномоченный. В ходе беседы экс-инспектор внезапно избил бывших коллег: ударил следователя кулаком в живот и нанес несколько ударов по руке полицейскому. В отношении нападавшего было возбуждено второе уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 296 УК РФ («насильственные действия, совершенные в отношении следователя, в связи с производством предварительного расследования») и частью 1 статьи 318 УК РФ («применение насилия в отношении представителя власти»).

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Узнав об этом, бывший полицейский выпрыгнул в окно больницы и скрылся от охранявших его правоохранительных органов и тем самым избежал задержания по уголовному делу. Он объявлен в розыск.

Ранее стало известно, что бывший глава управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Алексей Тимченко не признал вину во взяточничестве и посчитал предъявленные ему обвинения необоснованными. Тимченко обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ («получение взятки в особо крупном размере»). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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      Наталья Обрядина
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